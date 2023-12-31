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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ديوان الرئاسة بالإمارات ينعى رحيل الشيخة مهرة بنت سلطان آل نهيان

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى ديوان الرئاسة بالإمارات، الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

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وقال ديوان الرئاسة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط،  اليوم الأحد  "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان".

وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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