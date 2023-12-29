الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة.. ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.

وأشاد رئيس النادي بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.. وخص بالشكر مجلس أبو ظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجًا رائعًا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة.

وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع.. وقال الكابتن محمود الخطيب إن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على الملاعب الإماراتية أمر يسعد كافة المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات راسخة على مدار التاريخ.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.