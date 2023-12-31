مسئول أممي: الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا الأكثر دموية والتهدئة مطلب حتمي

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، "خالد خياري"، من تزايد التصعيد وامتداد الحرب بين أوكرانيا وروسيا وطالب بحتمية تهدئة التوترات.

وأكد خياري، طبقًا انباء الشرق الأوسط، أن السلسلة الأخيرة من الهجمات في روسيا وأوكرانيا، هي تذكير صارخ وواضح بأن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة، ويجب أن تتوقف الآن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أدان المسؤول الأممي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، سلسلة الغارات على مدينة بيلجورود الروسية، وأنها كانت من بين أكثر الهجمات دموية عبر الحدود، خاصة أنها تمت باستخدام المسيرات في مناطق بريانسك أوريول وكورسك وموسكو.. لافتا إلى أن مدينة خاركيف تعرضت لهجوم، مما أدى إلى إصابة مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وقال إن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق بشكل مستقل من مختلف الهجمات المبلغ عنها أو أرقام الضحايا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه مع استمرار الحرب "سنرى المزيد من القتلى والجرحى من المدنيين الأوكرانيين والروس".

وشدد المسؤول الأممي على أن حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية الرئيسية، ويجب أن يتوقف القتال وسفك الدماء، ويجب أن تنتهي الحرب.