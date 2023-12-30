السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: تسجيل 56 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت تسجيل 56 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ذكرت هيئة الأركان - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 74 غارة جوية ونفذت 84 ضربة بقذائف صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

أوضح البيان أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وفي سياق متصل  أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا التزام الولايات المتحدة وتحالفها الذي يضم نحو 50 حليفا وشريكا، بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني رستم أميروف.

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) ـ في بيان لها أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت ـ أن أوستن وأميروف بحثا خلال الاتصال الهاتفي الهجمات الروسية الجوية على أوكرانيا وآخر التطورات على الأرض.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طالب في وقت سابق الكونجرس باتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح الجمعة يشير إلى رغبتها في "محو" أوكرانيا.

شنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها كييف مستخدمة عددا من الصواريخ ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 160 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية أوكرانية.

وأعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بثمان سفن البحر الأسود، منها ثلاث حاملات صواريخ كاليبر على متنها 16 صاروخا.

أضاف بيان للقوات البحرية "اليوم الموافق 30 ديسمبر، تحتفظ روسيا بـ8 سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

أوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بثلاث سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملتي صواريخ كاليبر على متنهما 16 صاروخا.

بحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

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