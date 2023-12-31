الديك الرومي.. قصة ارتباطه بالكريسماس وارتفاع أسعاره في مصر

يُعد الديك الرومي من الطيور الأصلية لأمريكا الشمالية، وقد استأنسه قبائل الهنود الحمر منذ أكثر من 2000 عام. وصل الديك الرومي إلى أوروبا في القرن السادس عشر، وأصبح مرتبطًا بالكريسماس في القرن الثامن عشر.

أسعار الديك الرومي

في مصر، يرتبط الديك الرومي بالكريسماس أيضًا، حيث يحرص الكثير من المصريين على تناوله في هذه المناسبة. وقد ارتفعت أسعار الديك الرومي في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو الديك الرومي الحي إلى 125 جنيهًا، وهو نفس سعر كيلو اللحم من العجول الجاموسي القائم.

ووفق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، يرجع ارتفاع أسعار الديك الرومي إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب عليه بمناسبة أعياد الكريسماس، وقلة المعروض منه، وارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة تكاليف الإنتاج.

يتوقع أبو صدام أن تستمر أسعار الديك الرومي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، حتى عيد الكريسماس.

يؤثر ارتفاع أسعار الديك الرومي سلبًا على المستهلكين، حيث يضطرون لدفع مبالغ كبيرة لشرائه.