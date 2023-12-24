إنطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء إنطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة لعام 2023/ 2024 م، وذلك بالتعاون مع نادي الصيد المصري ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية، والمُقامة على مساحة 1741 فدان تقريباً، وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوربا هرباً من الصقيع.

أكد محافظ الشرقية أن مصر ثانى أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم، وتتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من أوربا إلى مصر فى فصل الشتاء، وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر، ومحبي مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فترة الشتاء والطبيعة الغنية بالخضرة والنضارة مع الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى وفره من المياه العذبة التي تغمر مساحات كبيرة من الأراضي (البرك) ينمو بها حشائش (اللبد) ، تصلح لسكني الطيور بمختلف أنواعها وكلها عوامل تغري مختلف انواع الطيور، فتهاجر في جماعات كبيرة وتلجأ الى بركتى عنان وإكياد بمركزى الحسينية وفاقوس، كمأوى وملاذ آمن، لذلك يستلزم تعظيم الاستفادة من تلك الميزة السياحية الهامة.

وقد أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، لإفتتاح فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط لعام 2023/ 2024 م، بالتعاون مع نادى الصيد المصري وذلك ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية، والتي تبدأ في الفترة من أواخر نوفمبر 2023 م وحتى منتصف مارس 2024.

وذكر نائب المحافظ أن المحافظة تضم أكبر بركتين للطيور المهاجرة بمركزي فاقوس والحسينية، حيث تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور "الصيفي، والشتوي والأنواع الأخرى" لافتا إلى أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط، بل مراقبة الطيور النادرة والاستمتاع بوجود أنواع كثيرة منها الأمر الذي يعمل على انتعاش السياحة الداخلية في هذه المناطق.

وأوضح عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري، أن أنشطة نادي الصيد ليست قاصرة فقط على أعضائه ولكن تخدم المجتمع والدولة وجاهزين للتعاون والتنسيق مع المحافظة، لإقامة استثمارات على أرضها تعزز السياحة الداخلية والخارجية، وذلك لما تمتلكه المحافظة من طقس معتدل دافئ خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجرة تجذب السائحين من الداخل والخارج المشاركة في الصيد وجمع عينات البط.

بدأت مراسم افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض فيديو وثائقي عن تاريخ صيد الطيور المهاجرة ببركة النصر فضلاً عن عرض فيديو لإستعراض انجازات قطاع السياحة بالمحافظة، ثم اخذ صورة تذكارية مع الحضور، وفى نهاية الإحتفال قام الحضور بجولة ببركة النصر.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة نادى الصيد المصري، ووفد من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء مجلس إدارة شركات السياحة ومديرو مكاتب شركات السياحة بالقاهرة والشرقية والإعلاميين ومصوري الطيور المهاجرة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، ومدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، ونائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، وعلاء الديب مصور الحياة البرية.

ولفت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام، إلى أنه يبلغ عدد الصيادين بموسم 2023/2024م، 160 صياد يقومون بصيد ومراقبة الطيور المهاجرة أنواع ( شرشير صيفي وشتوي، غُر، الكيش، ظي، بلبول، خضاري) من البرك المتواجدة بالمحافظة وعددها 3 برك وهى بركه النصر (العمياء ) على مساحة1741 فدان وبركة (عنان ) على مساحة 340 فدان بقصاصين الشرق بمركز الحسينية، وبركة أكياد بالعزازي بمركز فاقوس على مساحة 2000 فدان، بجانب تنفيذ مسابقة بين عدد من المشاركين برياضة صيد الطيور المهاجرة وتوزيع كؤوس المسابقة على الفائزين.