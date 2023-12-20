إستقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، إستقرارا في الأسعار لليوم الخامس علي التوالي ، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 67 إلى 69جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 90 إلى95 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 110 إلى 115جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 90 إلى 95 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني) مابين 115 و120جنيها.

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 70إلي 80جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 130جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 155جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 155جنيها للكيلو ، وشاورما 160جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .