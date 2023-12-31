سقوط 5 تشكيلات عصابية خلال حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (25) متهم إرتكبوا (16) حادث متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل صرحت جهات التحقيق بشبراالخيمة ، بدفن جثة شاب علي يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

دفن جثة شاب لقي مصرعه علي يد آخرين في مشاجرة بشبرا الخيمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارًا من شرطة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عامًا، اثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الشاب إثر مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية، فقام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت والله، وشيع المئات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي .. حبس 5 أشخاص في الزيتون والغردقة

كما امرت النيابة العامة، بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء وبحوزتهم عملات أجنبية في الزيتون والغردقة.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قد تمكن من ضبط سائق، وموظف بأحد الفنادق ؛ حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.