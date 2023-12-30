مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أخرين بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، متأثرا إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وبسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارًا من شرطة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته.



