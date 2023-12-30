رفضت محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح".

رفض دعوى إثبات النسب المقامة ضد اللاعب إسلام جابر

وفي وقت مسبق ، كانت سيدة قد أقامت دعوى نسب منذ عدة أشهر في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

وكانت المدعوه أسماء ح. قد أقامت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

وقد أودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.

التحقيقات في واقعة مصرع شاب علي يد آخرين في مشاجرة بشبرا الخيمة

كما تباشر جهات التحقيق بشبراالخيمة ، التحقيق في مصرع شاب علي يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارًا من شرطة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عامًا، اثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الشاب إثر مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية، فقام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت والله، وشيع المئات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.