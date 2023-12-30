5 شركات تستحوذ على 33% من إجمالى قيم تداولات عام 2023

1.2 تريليون جنيه إجمالى التداول

بلغ إجمالى قيم التداولات للشركات المقيدة فى البورصة وعدد 240 شركة، خلال عام 2023 منذ شهر يناير 2023 إلى 19 ديسمبر 2023 نحو 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الخمس شركات الكبرى على نسبة 33% من الإجمالى لتسجل 389 مليار جنيه بعدد صفقات 5.3 مليون صفقة، تمثل 13.5%، من إجمالى عدد صفقات السوق المقدرة بنحو39.2 مليون صفقة.

تربع سهم البنك التجارى الدولى على عرش الشركات خلال عام 2023 من حيث قيم التداولات.. سجل البنك قيم التداولات 157.2 مليار جنيه، بعدد صفقات 1.1 مليون صفقة، فيما حقق سهم بلتون المالية القابضة قيم تداولات 90.4 مليار جنيه، بعدد صفقات 1.6 مليون صفقة، وفى المركز الثالث جاء سهم شركة أى أف جى القابضة، بقيم تداولات 56.9 مليار جنيه، بعدد صفقات 780.8 ألف صفقة، وسهم شركة القلعة بقيم تداولات 44.5 مليار جنيه، بعدد صفقات 884.1 ألف صفقة، ومصر الجديدة للإسكان بقيم تداولات 93.8 مليار جنيه، بعدد 909.8 ألف صفقة.

تسعى البورصة برئاسة أحمد الشيخ إلى العمل على تيسير التداولات، بما يسمح بزيادة السيولة فى السوق.