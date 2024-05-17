بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لخوض المران الرئيسي في تونس

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة منذ قليل في طريقها لملعب حمادي العقربي برادس.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت مصر، على ملعب حمادي العقربي برادس، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسوف يختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، استعدادًا للمواجهة المهمة غدًا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت، في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.