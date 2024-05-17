رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمناسبة العيد الـ 61 لمطار القاهرة الدولي

وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية رسالة إلى جميع العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة وخاصة مطار القاهرة الدولي.

جاء فيها ..." الزملاء والزميلات...بالشركة القابضة والشركات التابعة..نحتفل كل عام في الثامن عشر من مايو بذكرى الافتتاح الرسمي لمطار القاهرة الدولي، والذي يعود إلى عام 1963م .. وبهذه المناسبة وفي عيد مطار القاهرة الـ 61 - أتقدم إليكم جميعا وللعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي على وجه الخصوص بأطيب التهاني .. داعيا الله عز وجل أن يوفقنا دوما من أجل الحفاظ على مرافقنا الحيوية والتي تعد بوابة مصر الأولى أمام ضيوفها من شتى أنحاء العالم.

الزملاء والزميلات .. لقد مر مطار القاهرة الدولي منذ افتتاحه حتى اليوم بعمليات تطوير مستمرة على كافة الأصعدة وخاصة زيادة الطاقة الاستيعابية لمباني الركاب التي وصلت الآن إلى مايزيد عن 28 مليون راكب سنويا، جعلته يتربع على قائمة أهم المطارات في قارة إفريقيا، حيث يعد مطار القاهرة من أعلى المطارات حركة جوية بالقارة، ومع تزايد الطلب على اختيار العديد من شركات الطيران لتسيير رحلاتها من وإلى مطار القاهرة - الأمر الذي تبعه زيادة في حركة الركاب - فقد حقق مطار القاهرة العام الماضي 2023 رقما قياسيا في حركة الركاب والطائرات، حيث بلغت حركة الركاب في السفر والوصول 26 مليون راكبا على متن 198 ألف رحلة جوية، وهو رقم يتحقق لأول مرة في تاريخ المطار.

وختاما الزملاء والزميلات الأعزاء فأن مايتم من إنجازات بمطار القاهرة الدولي أو باقي المطارات المصرية فهو نتيجة مجهوداتكم وتفانيكم في مواقعكم وتخصصاتكم المختلفة، وكونوا على يقين بأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا .. وأسال الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء ومكروه، وأن يمن علينا بدوام التقدم والازدهار ..وكل عام وأنتم بخير .