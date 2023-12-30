أسعار الذهب في مصر.. عيار 24 بـ 3623 جنيهًا

يبحث الكثيرون خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين عن أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يعتبر المعدن الأصفر وعاء ادخاري آمنا، فقد سجل عيار 12 حوالي 1800 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يأتي:-

عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623 جنيها.

عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321 جنيها.

عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170 جنيها.

عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717 جنيها.

عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113 جنيها.

عيار 12 بيع 1,794 شراء 1800 جنيه.

الأونصة بيع 111,605 شراء 112,671 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360 جنيها.

الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.