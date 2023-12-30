منة فضالي بملابس لافتة في شوارع إسطنبول بعد النصب عليها

نشرت الفنانة منة فضالي أحدث إطلالاتها اثناء تجولها في احدى شوارع دولة تركيا وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

منة فضالي

وبدت منة فضالي بإطلالة شتوية، تتناغم مع اجواء الأحتفال بالكريسماس، حيث ارتدت هاي كول باللون الأبيض ونسقت عليه ميني جيب جينز وعليه بالطو صوف بلون الأوف وايت، فيما انتعلت هاف بوت.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت لمسات هادئة من المكياج بل اكتفت بتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

منة فضالي

وقد اكدت منة فضالي انها اتعرضت لعملية نصب من من شخص عراقي الجنسية، خلال تواجدها في اسطنبول، وعلقت على حسابها بالإنستجرام: " يا جماعة الراجل ده ناصب عليا أخد 2400 دولار، عنده شركة سيارات فى اسطنبول ورافض يرجعلى فلوسي خلو بالكم جنسيته عراقي واسمه عبود وشركة جرين جروب".

مسلسل محارب

تعاقدت الفنانة منة فضالي علي المشاركة في بطولة مسلسل “محارب” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم 2024.

ومن المقرر ان يقوم ببطولة مسلسل محارب حسن الرداد بجانب كل من أحمد زاهر ، وعدد من الفنانين والعمل من إخراج شيرين عادل ومن تأليف احمد سيد بشير ومن إنتاج أحمد السبكي .

مسرحية منة فضالى

وكانت قد شاركت منة فضالي موخرا في بطولة مسرحية “صوابع زينب"، والتي عرضت في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض من الفترة 16 إلى 20 نوفمبر الماضي .

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

منة فضالي

منة فضالي من مواليد 4 سبتمبر 1983، ممثلة مصرية.

حياتها

ولدت في القاهرة تخرجت من كلية سياحة وفنادق، ظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

كشفت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء. وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.