عمال الطاقة الفرنسيون يعلنون الإضراب بسبب الأجور

أعلنت نقابة سي جي تي الفرنسية اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، أنها قدمت إشعارا بالإضراب في قطاع الطاقة هذا الصيف مع التخطيط للإضرابات الأولى في شركات الكهرباء والغاز في 20 يونيو.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت النقابة في بيان لها أن الأجور سبب لإضرابهم، وتم تقديم إشعار الإضراب، وهو مطلوب بموجب القانون الفرنسي ولا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك انقطاعات، ويأتي ذلك في الفترة من 14 يونيو حتى 13 سبتمبر.

فيما تتم مراقبة التوترات العمالية في البنية التحتية الحيوية في فرنسا عن كثب هذا الصيف، حيث من المقرر أن تستضيف البلاد الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.