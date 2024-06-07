الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات نوم ومكيفة إلى الأسكندرية ومرسى مطروح

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسى مطروح  والعكس،  والقاهرة / الأسكندرية والعكس، وبيانها كالتالي: 
اعتبارًا من يوم 1/6/2024:
- تشغيل قطار 939/ 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا يصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً.
- تشغيل قطار 1933/ 1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا.
- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميًا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا.
- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الأسكندرية يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا يصل الأسكندرية الساعة 09:55 صباحًا.
- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الأسكندرية / القاهرة يوميًا، حيث يقوم من الأسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.
اعتبارًا من يوم 2/6/2024:
- تشغيل قطار 1935/ 1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميًا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.
اعتبارًا من يوم 15/6/2024:
- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.
اعتبارًا من يوم 16/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسى مطروح/ القاهرة يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.
- تشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني) القاهرة / مرسى مطروح، يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.
اعتبارًا من يوم 17/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 مكيف (إسباني) مرسى مطروح / القاهرة، يشتغل أيام (الإثنين / الأربعاء / الجمعة)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.
 يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119/ 7/ 1205/ 32)، والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

الجريدة الورقية