السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات نوم ومكيفة إلى الأسكندرية ومرسى مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسى مطروح والعكس، والقاهرة / الأسكندرية والعكس، وبيانها كالتالي:

اعتبارًا من يوم 1/6/2024:

- تشغيل قطار 939/ 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا يصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً.

- تشغيل قطار 1933/ 1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميًا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الأسكندرية يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا يصل الأسكندرية الساعة 09:55 صباحًا.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الأسكندرية / القاهرة يوميًا، حيث يقوم من الأسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

اعتبارًا من يوم 2/6/2024:

- تشغيل قطار 1935/ 1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميًا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

اعتبارًا من يوم 15/6/2024:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

اعتبارًا من يوم 16/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسى مطروح/ القاهرة يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني) القاهرة / مرسى مطروح، يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

اعتبارًا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف (إسباني) مرسى مطروح / القاهرة، يشتغل أيام (الإثنين / الأربعاء / الجمعة)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119/ 7/ 1205/ 32)، والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.