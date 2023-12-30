التصريح بدفن جثة شاب توفي بسبب تعاطي المواد المخدرة

صرحت نيابة منشأة ناصر الجزئية بدفن جثة شاب توفي بسبب تعاطي المواد المخدرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به إصابات ظاهرية في الجسم وآثار لتعاطي المواد المخدرة، ما يرجح أن الوفاة بسبب جرعة زائدة.

كان تلقي مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب في الشارع، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة “أسامة. ص”، 33 سنة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.