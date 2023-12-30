السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استاذ علم أوبئة عن متحور كورونا الجديد jn1: لا داع للقلق

كورونا
كورونا

أكد لدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ، أن متحور كورونا الجديد “jn1”، الذي انتشر مؤخرا  ليس خطيرا ولا يدعو للقلق.

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بالخطوات.. احمِ نفسك من متحور كورونا الجديد

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وقال “عنان ” خلال تصريحاته عبر  فضائية “dmc”، اليوم السبت،  إن  الفارق بين الفيرس الاشرس والفيرس المنتشر، فالمتحور الاشرس يسبب دائما زيادة في حالات الإصابة بالفيرس ودخول المستشفيات.

وأشار إلى أن هناك بعض الدراسات تشير الى ان متحور جي ان ون يصيب الجهاز التنفسي العلوي، خاصة لمرضي الصدر والحساسية وكبار السن والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة،  وممن يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي كالاسهال واضطرابات المعدة.

وواصل عنان  أن هناك بعض التقارير الخاصة بوزارة الصحة التى تطمئن المواطنين بشأن المتحور الجديد، ناصحا  بالبعد عن التجمعات والتجمهر، لافتا الى ضرورة ارتداء الكمامات.

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