زيارة ميدانية ومنشورات توعية لطلاب كلية التمريض لمحطة نزلة عبداللاه المرشحة

استقبلت محطة مياه مرشحة نزلة عبد اللاه بمحافظة أسيوط، طلاب كلية التمريض فى زيارة ميدانية، للتعرف على مراحل تنقية المياه وطرق ترشيد الاستهلاك.



يأتي ذلك فى إطار أدوار المشاركة المجتمعية التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد من خلال توقيع اتفاقيات وبروتكولات تعاون بينها وبين كافة أطراف المجتمع المدني

ورحب المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بالطلاب، معرباً عن سعادته بالتعاون مع جامعه أسيوط، موضحا سيادته أن الزيارة الميدانية لمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة تتضمن المرور على معملها الرئيسي والتعرف على مراحل انتاج المياه المختلفة وعلى كافة الجهود المبذولة لتنقية المياه بدءاً من سحبها من نهر النيل حتى يتم مطابقتها للمعايير القياسية التي تقرها وزارة الصحة وضخها في الشبكات للسادة المواطنين.

وأوضح أنه خلال الزيارة يتم تعريف الطلاب على مراحل التقنية للمياه خلال مرورهم على معمل المياه والتأكيد على أنه يتم سحب عينات بصفة مستمرة للاطمئنان على جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية التى تقرها وزارة الصحة.

وفى نهاية الزيارة تم توزيع بورشورات التوعية للطلاب التى تحث على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وطرق ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام القطع الموفرة ( مرشد المياه الذكى ) .