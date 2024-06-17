الزمالك في مواجهة قوية أمام المصري في الدوري الممتاز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز مواجهة قوية في الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مباريات المسابقة.

ويدخل الزمالك المباراة بحثا عن الفوز من أجل تصحيح موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، ولهُ 7 مباريات مؤجلة وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل 6 وخسر 7 مواجهات.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك والمصري مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 ويتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الماضية في الدوري المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف على استاد المقاولون العرب.