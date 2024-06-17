يورو 2024.. منتخب فرنسا يقص شريط مبارياته بمواجهة النمسا الليلة

يستعد منتخب فرنسا لقص شريط مبارياته في بطولة أمم أوروبا بمواجهة نظيره منتخب النمسا، على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في «يورو 2024».

ويشارك منتخبان فرنسا والنمسا، في المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2024، برفقة كل من هولندا، وبولندا.

موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في بطولة أمم أوروبا

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة فرنسا ضد النمسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباراة النمسا ضد فرنسا حصريا على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية (beIN Sports HD 1 Max).



ويعتبر منتخب فرنسا من أقوى المرشحين للفوز باللقب الأوروبي، حيث يطمح النجم كيليان مبابي ورفاقه في تعويض إخفاقهم الأخير في التتويج بكأس العالم.

بينما يسعي منتخب النمسا لتحقيق مفاجأة أمام الديوك والخروج بنتيجة إيجابية، قبل مواجهة بولندا وهولندا في الجولتين المقبلتين.