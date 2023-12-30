مدبولي يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن أسعار السلع

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة مهمة للمواطنين بشأن أسعار السلع.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن كل الأجهزة الرقابية ستعمل في متابعة الأسعار، مطالبا المواطنين بأن يبلغوا عن أي منفذ يبيع السلع بسعر مختلف عن المعلن في قرار رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه سيكون بالمحافظات لجنة لمتابعة التنفيذ، لافتا إلى أن هناك مئات المنافذ وذلك سيأخذ الكثير من الوقت، قائلا: "سنبدأ بـ7سلع إستراتيجية وسيتبعها باقي السلع".

وأشار مدبولي إلى أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات، لافتا إلى أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".