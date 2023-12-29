العام الجديد.. اعرف أسعار السلع التموينية لشهر يناير

أيام قليلة تفصلنا عند بداية العام الميلادي الجديد 2024، ومع بداية كل شهر من العام تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع التموينية على بطاقات التموين للمواطنين الذين يستفيدون من دعم الدولة على السلع الغذائية والخبز.

وينتظر المواطنون بداية كل شهر للاستفادة بالسلع التموينية التي تقدمها لهم الدولة، إذ تخصص الحكومة لكل مواطن 50 جنيهًا على بطاقة التموين.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار السلع التموين المطروحة على بطاقات التموين مع بداية شهر يناير 2024.

أسعار السلع التموينية

كيلو السكر المعبأ:- 12.6 جنيه.

كيلو الأرز:- 12.6 جنيه.

زجاجة الزيت 800 جرام:- 30 جنيهًا.

مكرونة 800 جرام:- 13 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام:- 6.50 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام:- 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام:- 9 جنيهات.

كيلو السكر الحر:- 27 جنيهًا.

كيلو دقيق معبأ:- 18 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جرام:- 5 جنيهات.

صلصة 300 جرام:- 8 جنيهات.

تونة مفتتة 140 جرام:- 18 جنيهًا.

مربى 350 جرام:- 16 جنيهًا.