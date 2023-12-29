منافذ بيع السلع المخفضة للمواطنين

أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات أماكن منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بتخفيضات مع توفير مواد غذائية ذات جودة عالية مقارنة بالمحال والأسواق المحلية.

أماكن منافذ التموين بالدقهلية

تضم 11 منفذًا لبيع اللحوم والسلع الغذائية منها منافذ مدينة المنصورة، ومنافذ مدينة طلخا، ومنافذ مدينة ميت غمر، ومنافذ مدينة الكردي، فضلا عن توفير 17 سيارة متنقلة

وفي الشرقية وفرت المديرية عدة منافذ للتموين في عدد من المدن والمراكز، منها منافذ أبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان.

منافذ السلع المخفضة في القاهرة

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى.

- الهايبرات المختلفة.

منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في محافظة مطروح

- منفذ بيع وسط مدينة النجيلة.

- منفذ بيع وسط مدينة الحمام.

- منفذ بيع بالشارع الرئيسي في مدينة العلمين.

- منفذ بيع بالقرب من مجلس مدينة الضبعة.

- منفذ بيع بالقرب من مجلس مدينة سيدي براني.

- منفذ بيع وسط مدينة السلوم.

خريطة منافذ السلع المخفضة في سوهاج

- 4 منافذ ثابتة بمركز دار السلام.

- منفذين ثابتبن بمركز أخميم

- 3 منافذ ثابتة بمركز المنشاة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز طهطا.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جهينة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز البلينا .

- 8 منافذ ثابتة بمركز سوهاج.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جرجا.

- 9 سيارات متحركة تابعة لجهاز خدمة المستهلك، يتم تحديد أماكنها بطلب الوحدات المحلية

- منفذ ثابت بالعسيرات.

- 4 منافذ ثابتة بمركز ساقلتة.

- 3 منافذ ثابتة بمركز المراغة.

محافظة الأقصر

- معرض في نهاية شارع بورسعيد أمام مساكن مشعل، وسيتضمن العديد من السلع منها السكر بأسعار مخفضة حتى 30%

محافظة الفيوم

- معرض أمام دار عائشة حسانين

- في منطقة الحادقة

- حي المبيضة

- بمراكز طامية

- سنورس

- إبشواي

محافظة البحيرة

«دمنهور، كفر الدوار، ايتاي البارود، كوم حمادة، شبراخيت، الدلنجات، أبو حمص، ادكو، رشيد»

أسوان

أعلنت مديرية التموين أماكن بيع منافذ السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في السلاسل التجارية الكبرى بأسوان وبمنافذ الشركة المصرية ومنافذ مبادرة أمان بمختلف مراكز أسوان.

وجاءت أماكن منافذ بقنا في فروع الشركة المصرية في منطقة الشؤون، وبجوار بنك القاهرة، و بجوار البنك الزراعي في حي المصالح والشادر بمنطقة الشؤون.

في محافظة المنيا جرى توفير 12 منفذًا لعرض وبيع اللحوم منها منافذ في مطاي وقرة حلوو، وبردنوها، وأبوان، وأبو عزيز .

وتشمل أماكن منافذ السلع المخفضة بالقليوبية 89 منفذا على مستوى المحافظة بينها 84 مجمعا استهلاكيا تغطي كل المدن والمراكز والأحياء.