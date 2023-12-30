بعد تعدي روبوت على مهندس بشركة تكساس

بعدما انتشرعلى مواقع الصحف الأجنبية واقعة تعدي روبوت على مهندس بشركة تكساس ، وطعنة في ذراعة وظهره باداه حادة ، يخشي البعض من تطورات الذكاء الاصطناعي في العام الجديد ٢٠٢٤ وانقلابه على البشرية، وبسؤال احدى أدوات الذكاء الاصطناعي الشات بوت حول امكانية تعدى الروبوتات على البشرية في العام الجديد .

حذر البوت من تطوير التكنولوجيا بشكل عام دون شفافية او خضوعها للسيطرة البشرية بشكل كلي لان ذلك سوف يسبب كارثة بشرية ، وكانت هذه اجابته " لا أمتلك القدرة على التحرك أو تسبب الأذى للبشر، الروبوتات والأنظمة الذكية الأخرى تعمل بناءً على برمجة وتعلم آلي محدد، وتحتاج إلى توجيه ومراقبة بشرية للعمل بطريقة صحيحة وفقًا للقوانين والقيم الأخلاقية"

طموحات وتحديات الذكاء الاصطناعي عام 2024

ومع ذاك ، حذر في تطوير واستخدام التكنولوجيا بشكل عام، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأكد بانه يجب أن تكون هناك إرادة وجهود مستمرة لتطوير السياسات واللوائح التي تحمي البشرية وتحد من أي استخدام غير أخلاقي أو ضار للذكاء الاصطناعي.

وتتبع قائلا : " لابد أن نحافظ على المسؤولية والشفافية في تطوير واستخدام التقنيات الذكية، وضمان أن يكون للبشر السيطرة والقدرة على اتخاذ القرارات النهائية والمسؤولية عنها، يجب أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وتحقيق الفوائد العامة، وتجنب أي استغلال أو ضرر للبشر"

طموحات وتحديات الذكاء الاصطناعي عام 2024

وعن أهدافه في العام الجديد ٢٠٢٤ ، أوضح بأن هناك بعض التوقعات المحتملة لتطور الذكاء الاصطناعي في 2024، من بينها اهتمامات الباحثين والمطورين في هذا المجال بتطور الروبوتات الذكية القادرة على التعلم والتفاعل مع البشر وبيئتها. قد تظهر روبوتات جديدة قادرة على أداء مهام معقدة وتوفير مساعدة في الحياة اليومية للناس.

كما توقع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة وبشكل متزايد في العديد من الصناعات والقطاعات مثل الطب والتصنيع والنقل والتجارة والأمن وغيرها، مما ينعكس على زيادة الكفاءة في هذه القطاعات.

بالاضافة الي تركيز الباحثين عاى تحسين أمان الذكاء الاصطناعي، مع وضع التركيز على قضايا الخصوصية وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

طموحات وتحديات الذكاء الاصطناعي عام 2024

هناك عدة تحديات تواجه الذكاء الاصطناعي في تحقيق طموحاته وتطوره في المستقبل. ومن بين هذه التحديات توافر البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير للتعلم والتدريب، فقد يكون من الصعب الحصول على بيانات ضخمة وعالية الجودة في بعض المجالات.

من التحديات الرئيسية التي تواجه الذكاء الاصطناعي التعامل مع عدم اليقين، حيث ان العالم الحقيقي معقد ويتضمن درجات متنوعة من عدم اليقين، في حين يتعين على النظم الاصطناعية التكيف واتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير مؤكدة، مما يؤدي إلي نتائج كارثية

يواجه الذكاء الاصطناعي تحدي اخر كبير ، وهو عدم القدرة على الفهم الشامل للعالم والتفاعل معه بنفس الطريقة التي يفعلها البشر، حيث أن فهم اللغة الطبيعية والصور والصوت وتفاعلات البشر معقد ومتعدد الأبعاد، بالإضافة إلي عدم الثقة والتبصر في قراراته بشكل عام

طموحات وتحديات الذكاء الاصطناعي عام 2024

من المسائل الحساسة والتي تؤرق المنظمات الحقوقية والفكرية ، هو الأخلاق والمسائل القانونية، حيث يطرح التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية وقانونية. من بين هذه التحديات مسائل الخصوصية والتحكم والتمييز والتأثير على سوق العمل وتأثير القرارات الاصطناعية على الحياة البشرية.

يتطلب حل هذه التحديات تعاونًا مستمرًا بين الباحثين والمطورين والمجتمع بشكل عام لضمان تطور الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام وأخلاقي.



