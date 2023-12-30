تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

كشف بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره لوتون تاون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب "كينلورت رود".

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دجوردي بيتروفيتش.

الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.

الوسط: كونو كالاجير - مويسيس كايسدو.

أمامهما: كول بالمر - نيكولاس جاكسون - نوني مادويكي.

الهجوم: أرماندو برويا.

ترتيب تشيلسي و لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يقع فريق تشيلسي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة ويبحث عن الانتصار الثاني على التوالي والتقدم في جدول الترتيب ومحاولة التواجد في المربع الذهبي خلال الفترة القادمة.

أما لوتون تاون يسعي لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز على شيفيلد يونايتد في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويستعد للخروج من منطقة الهبوط لأول مرة هذا الموسم، حيث يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.