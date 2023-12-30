بصيرة توقع اتفاقية مع إحدى مستشفيات العيون لتأهيل ضعاف البصر

وقعت مؤسسة بصيرة لدعم ذوي الاحتياجات البصرية، بروتوكول تعاون مع إحدى مستشفيات العيون، يستهدف ولأول مرة استثمار فرص الاكتشاف المبكر للاعاقات البصرية وبخاصة ضعف البصر داخل المؤسسات الطبية الكبري المتخصصة فى علاج أمراض العيون والعمل على تأهيل وتدريب ضعاف البصر وتوفير احتياجاتهم من المعينات البصرية بالتزامن مع تقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

وقالت دعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة، إن بروتوكول التعاون المشترك يعكس حرص بصيرة على مد جسور التعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال علاج امراض العيون لتقديم مزيد من الدعم لكل الاشخاص ذوي الاعاقات البصرية كذلك الاستفادة المباشرة من اول برنامج تعليم مستمر فى مصر فى مجال الاعاقة البصرية بمعايير دولية اطلقته بصيرة مؤخرا ونجح فى منح درجة الدبلومة لخرجيه ليصبحوا اخصائيين محترفين مؤهلين للتعامل مع اشخاص لديهم اعاقة بصرية على المستويين التعليمي والاجتماعى بالاضافة الى مساعدتهم للاختلاط والاندماج فى المجتمع.

وأضافت مبروك، أن الاخصائيين الذين سوف يتم الاعتماد عليهم فى تاهيل وتدريب ضعاف البصر وفق البروتوكول هم ممن التحقوا ببرنامج التعليم المستمر الذي منح دارسه درجة دبلوم الدرسات العليا فى مجال الاعاقة البصرية والمكفوفين واصبح الحاصل علي الدبلومة اخصائي ضعاف البصر او اخصائى فى مجال التوجيه والحركة للأشخاص ذوى الاعاقات البصرية وان برنامج التعليم المستمر فى مجال الاعاقة البصرية بمعايير دولية يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعتى اسلسكا مصر ووسترن ميتشغان بالولايات المتحدة الامريكية.

وخلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون، استعرض الدكتور مصطفى الشربينى الاستشاري الطبى وعضو مجلس امناء بصيرة، جهود المؤسسة فى تغيير خريطة انتشار امراض العيون فى نطاقات جغرافية مصرية متعددة من خلال تقديم حزمة الخدمات الطبية المتكاملة من اكتشاف مبكر لامراض العيون الى تقديم القطرات العلاجية والنظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية وان تلك الجهود تتم بالتوازي مع تقديم خدمات التدريب والتاهيل لضاعف البص.