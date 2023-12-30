تفاصيل احتفالية كنيسة الملاك رافائيل بمناسبة رأس السنة

تقيم كنيسة رئيس الملائكة رافائيل التابعة للأقباط الأرثوذكس في المعادي، الإثنين المقبل، فعاليات روحية من خلال القداس الإلهي بمناسبة رأس السنة الميلادية بمقرها في منطقة دار السلام بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.



ومن المقرر أن يتخلل اللقاء اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، والفقرات المتنوعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا.



مراسم التسبحة الكيهكية بالكنائس



تشهد الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس القبطية المتمثلة في طقس العشية، يليها صلاة نصف الليل من السابعة مساءً، ثم تبدأ طقوس التسبحة كغيرها من الكنائس .



تسبحة كيهك وصوم الميلاد



استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح يوم الأحد المقبل الموافق ٧ يناير، بينما بدأت منذ أيام سهرة "كيهك".



مناسبات عاشتها الكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.