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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأنبا يوأنس يواصل نشاطه الرعوي في كنيسة العذراء بالزيتون.. الليلة

الأنبا يوانس أسقف
الأنبا يوانس أسقف أسيوط

يواصل نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، نشاطة الرعوي من خلال اقامة الفعاليات اليوم الاربعاء، ذلك  بمناسبة نهضة صوم الميلاد ذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزيتون ذلك بدءًا من تمام الساعة  العاشرة مساءً.

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البابا تواضروس يلقي العظة الروحية بكنيسة مارمرقس بالمقطم.. الليلة

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كنيسة القديس نيقولاوس بالحمزاوي تستعد لبدء احتفال عيد الميلاد المجيد


يتخلل الاجتماع الطقوس الأرثوذكسية بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة آبناء الكنيسة القبطية في أسيوط.


احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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