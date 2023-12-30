كنائس الدقهلية تتزين لاستقبال العام الميلادى الجديد

بالأضواء والشموع وأشجار الكريسماس، وبمجسمات تروى قصة ميلاد السيد المسيح فى بيت لحم، تزينت الكنائس فى الدقهلية إيذانًا بالاحتفال بالعيد الميلادى الجديد، و وضع شباب الكشافة الكنسية، بمدينة المنصورة ، والمراكز والقرى، صور خاصة بالسيدة العذراء مريم، وغيرها من صور بشارة الملاك لها بأنها تكون أم للسيد المسيح، عليه السلام، وغيرها من الصور الدينية المصنوعة والمرسومة من الأقمشة الملونة، على أعمدة كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنصورة .واستعدت فرق الكشافة الكنسية، لتنظيم دخول المصلين إلى الكنائس من الخارج بالتعاون مع الشرطة، وتنظيم الجلوس داخل الكنائس، أثناء الصلوات، والتعرف على هوية المترددين على الكنيسة.

فيما أغلقت أجهزة الأمن، الشوارع المؤدية إلى الكنائس، ورفع السيارات المركونة في محيطها، ضمن إجراءات تأمين صلوات بدء العام الميلادي الجديد.

وتعد الدقهلية من أكبر المحافظات التي بها أكبر عدد من الكنائس منذ زمن بعيد، والتى تصل إلى 42 كنيسة وديرا، وفى ظل ما يتعرض له عدد من الكنائس من عمليات إرهابية، تقوم مديرية أمن الدقهلية بتعزيزات وتشديدات أمنية مكثفة أمام الكنائس، خاصة أمام الكنائس الهامة والتاريخية، حيث تشهد الدقهلية تعزيزات أمنية مكثفة مع احتفالات عيد الميلاد.

وتحتوى مدينة المنصورة على كاتدرائية المنصورة، والتي تضم كنيستي الملاك ميخائيل والعذراء مريم، وتقع بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة والتى تعتبر من أهم الشوارع التجارية الحيوية، ما يجعلها تحتاج إلى إجراءات أمنية مشددة نظرا لتوافد العديد من المسيحيين عليها، وكذا على المحلات التجارية المجاورة لها وتستقبل العديد من قيادات المحافظة فى الأعياد والمناسبات وبها مقر الأنبا صليب، أسقف المنصورة وتوابعها.