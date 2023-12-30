ختام دورات "القيادة والإدارة" لتدعيم خدمات تنظيم الأسرة بوحدات البلينا

اختتمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج دورات تدريب فرق إشراف الوحدات الصحية بإدارة البلينا الصحية جنوب محافظة سوهاج على تنمية مهارات القيادة والإدارة وتحريك المجتمع وذلك بالتنسيق مع مشروع "أسرة" والمهتم بدعم وتنمية الأسرة السوهاجية .



يأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة المصرية وجهود الدولة لمواجهة القضايا السكانية وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ودعم اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم. وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .





يهدف المشروع إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والإختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بالوعي الصحي وبصحة الأمهات والأطفال .

استمرت فعاليات هذه الدورات التدريبية لمدة ثلاث أيام بحضور الدكتورة مرفت فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقويم والمشرف على مركز معلومات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة والدكتورة عبير ابو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة غادة عصمت نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وريهام مغازى ودعاء كمال مسئولى مجتمعى بمشروع "أسرة" بباثفايندر .





ومن جانبه اوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الوحدات المستهدفة هي الحرجة قبلى والسمطا والغابات والعمارنة والشيخ مرزوق والحلافية والحجز والحرجة قبلي والساحل قبلي وبنى حميل .





شارك بفاعليات الدورات التدريبية من تلك الوحدات كلا من مدير الوحدة الصحية وتمريض الوحدة والرائدات الريفيات وحاصر بها الدكتور محمد سرور والدكتورة شيماء أحمد استشاري تدريب بهيئة باثفايندر .



وأضاف أيضاً وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بسوهاج تسعى دائماً لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية وفق خطط قطاع السكان بوزارة الصحة مؤكداً على أن محافظة سوهاج تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية المختلفة .

وأشاد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم بمشروع "أسرة " لتعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لإختيار السلوكيات الصحيحة التى تؤثر بشكل إيجابي على أسرهم من خلال البدء أو الإستمرار فى إستخدام خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية عالية الجودة يقدمها العاملين بخدمات الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص .