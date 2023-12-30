محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي

بعث الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجاء نصها "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق ال تهاني والأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق خطاكم"

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلا من (الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكافة الوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة ،وكبار رجال الدولة).

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأهالي محافظة الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يكلل كافة الجهود بالنجاح والتوفيق، حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.