المتحور الجديد يثير الزعر.. هل يشكل JN.1 خطورة كبيرة فى 2024؟

المتحور الجديد.. كشفت وزارة الصحة والسكان ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور "JN1" من خلال التحاليل المعملية.

وقالت الوزارة، في بيان، أن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وقد ظهرت سلالة JN.1 في الولايات المتحدة في سبتمبر، وهو سلالة من متغير أوميكرون، حيث ظهر، للمرة الأولى، في الولايات المتحدة في عام 2021، وكان له نسل متعدد.

أما عن الفرق بين BA.2.86 وJN.1 ، حيث إن الأخير لديه طفرة واحدة في بروتينه الشوكي، وهو تغيير واحد قد يغير أو لا يغير أيًا من السمات التي يتميز بها الفيروس، على الرغم من أن الأبحاث الأولية تظهر أنه قد يوفر مناعة إضافية.

معلومات عن عن JN.1

لا يبدو أن JN.1 يسبب المزيد من حالات المرض الشديد، أو الأعراض التي تختلف عن تلك المرتبطة بالسلالات السابقة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وكشف مركز السيطرة على الأمراض أن أعراض فيروس كورونا تميل عمومًا إلى التشابه عبر المتغيرات، وعادةً ما تعتمد الأعراض وشدتها على مناعة الشخص أكثر من اعتمادها على المتغيرات.

جاءت أحد الجوانب المقلقة لـ JN.1 هو تطوره السريع، مما يشير إلى أنه قد يكون أفضل في التهرب من أجهزة المناعة، أو قد يكون ببساطة أكثر قابلية للانتقال، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

عقب ظهوره الموثق، للمرة الأولى، في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، تحول JN.1 من 3.5% من حالات كوفيد في منتصف نوفمبر إلى ما يزيد قليلًا على 21% بعد حوالي شهر في ديسمبر، بحسب تقديرات مركز السيطرة على الأمراض.

وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، من الصعب معرفة ما إذا كان JN.1 وغيره من السلالات الفرعية الجديدة لفيروس كورونا هي المسؤولة عن ذلك.

أعراض JN.1

حتى الآن لا يحمل JN.1 أعراضًا مختلفة عن المتغيرات الأخرى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، التي تشمل:

التهاب الحلق.

ازدحام.

سيلان الأنف.

سعال.

تعب.

صداع.

آلام العضلات.

حمى أو قشعريرة.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وتشمل الأعراض الأولية لمتغير JN.1 COVID الحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، وفي بعض الحالات، مشاكل معتدلة في الجهاز الهضمي. وقد يواجه بعض المرضى أيضًا صعوبات في التنفس، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى أن هذا المتغير أكثر خطورة، أو لديه معدلات وفيات أعلى مقارنة بالمتغيرات الأخرى.