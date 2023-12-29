مواعيد وأماكن الكشف عن سرطان الثدي عبر 100 مليون صحة

ناشدت وزارة الصحة والسكان، السيدات في مصر، بالكشف المبكر والمتابعة للحماية من مضاعفات سرطان الثدي.

وسرطان الثدي هو مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتشكل أوراماً، ويمكن للأورام إذا تركت دون علاج أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة.

مواعيد عمل حملة 100 مليون صحة

كما أكدت الوزارة على صفحتها عبر فيسبوك، أن الكشف المبكر والمتابعة الدورية تحميكِ من مضاعفات سرطان الثدي الخطيرة، قائلة: انزلي اكشفي واطمني على صحتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة.

وعن مواعيد العمل قالت وزارة الصحة: في انتظارك كل يوم من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً، مؤكدة أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg.