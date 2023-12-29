الصحة: لقاح الإنفلونزا الموسمية ضروري لمرضى السكر

جددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها لأصحاب الأمراض المزمنة، بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للحفاظ على صحتهم.

وقالت الوزارة في منشور لها على صفحة الفيسبوك: لقاح الإنفلونزا الموسمية ضروري لأصحاب المناعة الضعيفة، والمصابون بأمراض مزمنة، مثل الربو وأمراض القلب والكبد والسكر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح وفي العديد من الصيدليات.

لقاح الأنفلونزا آمن وفعال

وكانت قد قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا آمن وفعال ويحمى من عدوى الأنفلونزا الموسمية، كما أنه آمن وفعال ويمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور.

وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسير أن لقاح الأنفلونزا الموسمية عام 2023/2024 متوفر حاليا فى مراكز التطعيمات بالجمهورية، متابعة أن الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أنه يوجد 17 فرعا للتطعيم بالجمهورية، وقالت: اللقاح المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعى Tetravalent وسعر الجرعة 267 + 10 جنيهات خدمة التطعيم.