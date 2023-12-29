نقيب الفلاحين: استخدام بقايا المقرمشات كعلف للمواشي مضر للحيوان والإنسان

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن صحة الإنسان تبدأ من صحة الحيوان، وإن استخدام مخلفات المصانع كغذاء للمواشي بدون معالجتها قد يتسبب في كوارث صحية.



ولفت إلى أن استخدام بقايا مصانع المقرمشات ومخلفات الأطعمة الفاسدة بدون إتباع القواعد الصحية يشكل خطرا علي الصحة العامة.



وأضاف عبدالرحمن أن بعض المربين اعتادوا على إطعام المواشي ببقايا المطاعم والفنادق والمصانع من مخبوزات منتهيه الصلاحية احيانا أو بها بقايا حيوانيه أو مواد حافظه أو منتجات فاسده لا تصلح للاستهلاك الآدمي وهذا قد يتسبب في مرض الحيوان والإنسان.

وتابع أبوصدام أن ارتفاع أسعار الأعلاف ورخص سعر هذه المخلفات يغري بعض المربين لاستخدامها كأعلاف دون تدويرها او الكشف عن مدي صلاحية هذه البقايا للاستخدام

ظنا منهم أنها لا تضر، وأنها توفر في تكلفة تربية المواشي لأنها رخيصة السعر بالنسبة للأعلاف السليمة والمعروفة.

وأشار أبوصدام إلى أن هذه البقايا قد تضر بالحيوان أو تضر الإنسان الذي يتناول لحومها أو منتجاتها

مطالبا بتشديد الرقابه على هذه المصانع والحظائر حفاظا علي الصحة العامة وكذا شن حملات تفتشيه علي اللحوم بالمطاعم وعند الجزارين للتاكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات مع تتبع مخلفات المصانع والإعلان عن مدي سلامة مخلفاتها لتغذية الحيوانات من عدمه وكذا نوع الحيوان الذي قد يتغذي عليها إذا كانت صالحة.

وطالب ابوصدام المواطنين باتخاذ دور ايجابي للابلاغ عن اعلانات تروج لهذه المخلفات للجهات المعنيه وكذا إبلاغ الجهات المعنية عند رؤيتهم لاي مربي يستخدم المخلفات بانواعها لعلف مواشيه

مؤكدا على أن صحة الإنسان مرتبطه بصحة الحيوان وانه لا تهاون مع أي مواطن يعرض الصحة العامه للخطر لان ذلك يمثل جريمة يعاقب عليها القانون مناشدا المربين بتحري الدقه قبل شراء اي منتج لتغذية مواشيه.