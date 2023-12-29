ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبيرعبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى حملات تفتيشية على 365 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 193 محضراً وسحب 73 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 1176 كيلو من أغذية متنوعة و666 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.



وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.