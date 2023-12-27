متحدث الصحة: تسلم الرئيس السيسي شهادة الإشهاد الذهبي الحدث الصحي الأهم في 2023

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الهدف الأسمى للقيادة السياسية هو حياة كريمة للمواطن، ولا يمكن تطور حياة كريمة بدون أن يكون هناك صحة جيدة، موضحًا أن واحدة من أبرز الأمور الواضحة هو تحرك الدولة من مفهوم أن الصحة هي علاج للمرض لمفهوم أساسي بأن الصحة هي حاجة من الكمال النفسي والبدني والاجتماعي، وبدأت الدولة في التحرك من أجل أن يعيش المواطن حياة صحية سليمة.

وزارة الصحة والسكان

وأوضح أن وزارة الصحة تمثل الذراع التنفيذ للدولة ينفذ ويقوم على وضع الاستراتجيات الصحية، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية ليس مشروع فقط ويتوقف مع الانتهاء منه، لكنه تحول ليكون منهج حياة لحين اكتمال منظومة التأمين الصحي، وجاء ذلك خلال حواره عبر شاشة “دي أم سي”.

وشدد على أن المبادرات الرئاسية عبالرة عن رحلة من قبل الولادة إلى مرحلة الشيخوخة، حيث إنه هناك مبادرة "صحة الأم والجنين" والمقبلين على الزواج لضمان الهدف الأساسي وهو الاطمئنان للزوج والزوجة لعيش حياة صحية سليمة، والعديد من المبادرات الرئاسية مع الفئات العمرية المختلفة.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة كانت تعمل بمنهج من أجل حياة كريمة للمواطن، ولم تنسى الصحة النفسية والتي تعد جزء هام من الصحة، مشددًا على أن مفهوم الصحة الآن تغير من تطوير المنشآت الصحية فقط بجانب ايضًا حياة كريمة وصحة المواطن والأسرة المصرية.

وأردف أنه من وجه نظره الإتاحة بلا جودة هي إتاحة منقوصة، وقد تكون هذه الإتاحة بلا جودة في مجال الصحة قد تكون أقرب إلى العدم، منوهًا بأن أهم حدث صحي في 2023 هو تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهادة الإشهاد الذهبي لخلو مصر من "فيروس سي"، مشددًا على أن كانت أكباد المصريين تعاني من فيروس سي والآن الأمر أصبح مختلف وتم القضاء على الفيروس.

تسلم شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سى في مصر

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تسلم شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سى في مصر، من مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكبار مسؤولى وقيادات المنظمة.