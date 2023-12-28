صحة الفيوم تناقش مؤشرات قياس الاداء الخاص بالترصد

عقدت ادارة الأوبئة و الترصد بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة مروة مرسى -مدير الادارة اجتماعا و تدريبا لمناقشة مؤشرات قياس الآداء الخاصة بالترصد وذلك فى اطار حرص وزارة الصحة والسكان على تنشيط اعمال الترصد بالمحافظة بما ينعكس بالايجاب على الصحة العامة للمواطنين وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و باشراف الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية.

تم خلال التدريب شرح مؤشرات الترصد المبنى على الحدث ومراجعة الربع سنوى للبرنامج وشرح قائمة (EBS) وتم التدريب على فترتين الاولى للمستشفيات والثانية للادارات الصحية وحضره 45 من مسئولى الترصد بالمستشفيات و الإدارات الصحية و مراقبى ترصد الأوبئة بالمديرية والادارات الصحية وتم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

قام بالتدريب محمد شعبان عبد المهدى -مراقب عام الأوبئة والترصد بالمديرية والدكتورة رنا عماد الدين -مسئول الترصد المبنى على الحدث بالمديرية.

جولة على الوحدات الصحية فى اطسا

وكان الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه متولى سعد -مدير الشئون الادارية والدكتورة نشوى جلال -مديرة العلاقات العامة والدكتورة نورهان محمد -عضو المكتب الفنى قد قام بالمرور على المركز الطبى باطسا ووجد فى مدخل المبنى موتسيكلات خاصة بالعاملين فامر مديرة الادارة باخراجها خارج المبنى وقام بالسؤال عن مدير المركز الطبى ولم يجده برغم تاكيد مديرة الادارة بانه كان موجودا وقام بالكشف على المرضى فامر الدكتورة نوره السيد -مديرة الادارة باستبعاده لتركه العمل وتفقد مخازن الادارة حيث توجد بنفسى مبنى المركز الطبى .

و تفقد وكيل الوزارة عيادة الاسنان ووجد طبيب اسنان وتغيب باقى الاطباء فأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف و احالة المتغيبين بدون اذن للتحقيق واعادة توزيع اطباء الاسنان بمعرفة مدير الادارة الفنية بالمديرية( ادارة الاسنان) .و تفقد غرفة الاغذية ووجد احد المراقبين الذى افاد بان زملاؤه فى حملة خارج المركز بعدها تفقد غرفة التطعيمات وقام بسؤال الممرضة عن سير العمل وافادت بان جلسة تطعيمات انتهت منذ قليل ثم تفقد عيادة الامومة والطفولة وامر بالمتابعة المستمرة للاجهزة المعطلة وامر بتحويل مدير شئون العاملين والمدير المالى و الادارى للتحقيق بالمديرية وذلك بعد فحص الدفاتر و اكتشاف خلل فى مراقبة سير العمل بالمركز .

ثم تفقد مكاتب الادارة بالدور الثانى وامر مدير الشئون الادارية بفحص سجلات الحضور والانصراف و احالة المتغيبين بدون اذن الى التحقيق بالمديرية وتفقد الصيدلية وامر بتحويل المتغيبين الى التحقيق بالمديرية ووجه بمجازاة مسئول الامن والسلامة المهنية بخصم يوم من راتبه لوجود مخالفات تخص الصحة والسلامة المهنية .

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