أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة.. 300 جنيه زيادة بالطن

شهدت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، ارتفاعًا، حيث زادت الأسعار بمقدار 300 جنيه للطن، وسط زيادة بالطلب، وعودة سعر طن الذرة الصفراء، للارتفاع، وهو من أهم مكونات الأعلاف.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36% - الجلوتين المحلي - الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الأعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي، اليوم، إذ استقر عند 44,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 11,500 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 19,000 جنيه للطن.

وقفزت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 23.500 جنيه للطن، بارتفاع قدره 300 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» زيادة بنحو 300 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 23.400 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 23.300 جنيه، مرتفعًا بمقدار 300 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%» نحو 23.000 جنيه، صاعدًا بمقدار 300 جنيه للطن، مقارنة بـ22.700 جنيه للطن أمس.