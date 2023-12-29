اتفاقية تعاون بين معهد الاتصالات ومصنع الإلكترونيات

وقع المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون استراتيجي مع مصنع الإلكترونيات، التابع للهيئة العربية للتصنيع.

تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، واللواء مهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مصنع الإلكترونيات، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهتين.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في المجالات البحثية التطبيقية المشتركة وتطوير الكفاءات التقنية.

وتشمل الاتفاقية تبادل المعرفة والخبرات بين المعهد ومصنع الإلكترونيات، وتعزيز الأبحاث المشتركة وتطوير التكنولوجيا. ومن خلال هذا التعاون، ستتاح للباحثين والمهندسين في المعهد ومصنع الإلكترونيات فرصًا مثمرة للتعاون في المشاريع البحثية وتطوير التقنيات المبتكرة.

وبفضل هذه الشراكة، سيتمكن خريجي المعهد من الاستفادة من فرص تدريب عملي قيمة في مصنع الإلكترونيات. كما سيتاح لهم التعرف على عمليات التصنيع والتجميع والاختبار التي تجرى في المصنع، وسيكتسبون المهارات والخبرات العملية اللازمة لتعزيز فرصهم في سوق العمل و بناء وتطوير قدرات شباب مصر التكنولوجية.

أعرب المعهد عن تطلعه لنتاج لهذا التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين الخبرات والقدرات الفريدة للمعهد القومي للاتصالات ومصنع الإلكترونيات.