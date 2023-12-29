الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد أهداف مباراة الرائد وأبها المثيرة 4/3 بالدوري السعودي

الرائد وأبها
الرائد وأبها

حقق الرائد فوزًا مثيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

txt

جيسوس مستاء من توقف الدوري السعودي


جاءت أهداف الرائد عن طريق تللاعب خالد محمد آل سبيعي في الدقيقة 21، بينما أضاف فوزير في الدقيقة 46.
فيما سجل الهدف الثالث للرائد اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة 50، ليحرز عمر جونزاليس الهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
في المقابل، أحرز أهداف أبها كل من حسن العلي هدفين في الدقائق 17، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.
بينما سجل الهدف الثالث لأبها اللاعب فابيان نوجويرا في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد الرائد للنقطة 19 في المركز الحادي عشر، بينما يتجمد رصيد أيها عند النقطة 14 في المركز ال 17 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم.
 

أهداف مباراة الرائد وأبها
 

مواد متعلقة

أهلي جدة يخطف فوزًا مثيرًا أمام الخليج بهدف قاتل

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الهلال والفيحاء بالدوري السعودي
الجريدة الورقية