جيسوس مستاء من توقف الدوري السعودي

علق المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن مواجهة الفيحاء، صمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم.



وأكد جيسوس على مواجهة الزعيم بعض الصعوبات، لكته أشار إلى أن الفريق كان واثق من التفوق بالمباراة.

وأوضح المدرب البرتغالي إلى أنه كان يتمنى عدم توقف الدوري في هذا التوقيت.



تصريحات جيسوس

وكان الهلال قد تقدم متأخرًا خلال مباراة الفيحاء، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق البليهي، فيما سجل زميله المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لتنتهي النتيجة بفوز الزعيم بهدفين نظيفين.



ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 53 نقطة، بينما يحل النصر في الوصافة ب 43 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث ب 38 نقطة، والتعاون رابع الترتيب ب 34 نقطة.