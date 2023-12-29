الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

عيار 21 يسجل 3110 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

شهدت سوق الصاغة في مصر، حالة من التذبذب في أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل يبحثون عن مستجدات الوضع.

كما شهد الأسبوع الأول في شهر ديسمبر تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولارا للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع.

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يوم في الطالع ويوم في النازل.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

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تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بـ السعودية

ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة أن السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع. 

 

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية:

 

عيار 24 يسجل 3554 جنيها.

عيار 21 يسجل 3110 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2666 جنيها.

عيار 14 يسجل 2037 جنيها.

الجنيه الذهب 24880 جنيها.

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