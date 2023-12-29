يوم في الطالع ويوم في النازل.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

سعر الذهب.. شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ارتفاعًا، بعد فقدانها 20 جنيهًا في سعر الجرام الواحد خلال التعاملات الصباحية، وارتفع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 10 جنيهات ليسجل للبيع نحو 3100 جنيه وللشراء نحو 3150 جنيهًا.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 بمقدار 6.75 جنيه لتسجل للبيع نحو 2066.75 جنيه، وللشراء نحو 2100 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 بمقدار 8.5 جنيه ليسجل الجرام لسعر البيع نحو 2657.25 وللشراء نحو 2700 جنيه للجرام.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 5.75 جنيه، ليسجل للبيع نحو 1771.5جنيه، وللشراء نحو 1800 جنيه للجرام.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 11.5جنيه، ليسجل للبيع نحو 3542.75، وللشراء نحو 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2067 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بارتفاع 0.09% وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.