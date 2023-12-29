تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بـ السعودية

أسعار الذهب في السعودية.. حالة من التراجعات شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة والأسواق في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا العيارات الشعبية والسبائك، وسجلت سعر سبائك الذهب 5 جرامات عيار 24 في نحو 1،248.17 ريال سعودي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في محال الذهب السعودية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب السعودية اليوم الجمعة

الذهب

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي

أونصة الذهب 7،764.65 2،070.47

جرام الذهب عيار 24k 249.63 66.57

جرام الذهب عيار 22k 228.66 60.97

جرام الذهب عيار 21k 218.43 58.24

جرام الذهب عيار 18k 187.23 49.92

جرام الذهب عيار 14k 146.04 38.94

جرام الذهب عيار 12k 124.82 33.28

جرام الذهب عيار 10k 104.10 27.76

جرام الذهب عيار 9k 93.61 24.96

جرام الذهب عيار 8k 83.13 22.17

سعر سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

سعر سبائك الذهب 5 جرامات عيار 24 في السعودية: 1،248.17 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 10 جرامات عيار 24 في السعودية: 2،496.34 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 20 جراما عيار 24 في السعودية: 4،992.67 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 50 جراما عيار 24 في السعودية: 12،481.68 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 24،963.36 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 250 جراما عيار 24 في السعودية: 62،408.40 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 124،816.80 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 249،633.59 ريال سعودي