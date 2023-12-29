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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بـ السعودية

الذهب
الذهب

أسعار الذهب في السعودية.. حالة من التراجعات شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة والأسواق في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا العيارات الشعبية والسبائك، وسجلت سعر سبائك الذهب 5 جرامات عيار 24 في نحو 1،248.17 ريال سعودي.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في محال الذهب السعودية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الذهب السعودية اليوم الجمعة

الذهب

وحدة الذهب             ريال سعودي             دولار أمريكي

أونصة الذهب          7،764.65               2،070.47

جرام الذهب عيار 24k            249.63   66.57

جرام الذهب عيار 22k            228.66   60.97

جرام الذهب عيار 21k            218.43   58.24

جرام الذهب عيار 18k            187.23   49.92

جرام الذهب عيار 14k            146.04   38.94

جرام الذهب عيار 12k            124.82   33.28

جرام الذهب عيار 10k            104.10   27.76

جرام الذهب عيار 9k               93.61     24.96

جرام الذهب عيار 8k               83.13     22.17

 

سعر سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

 

سعر سبائك الذهب 5 جرامات عيار 24 في السعودية: 1،248.17 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 10 جرامات عيار 24 في السعودية: 2،496.34 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 20 جراما عيار 24 في السعودية: 4،992.67 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 50 جراما عيار 24 في السعودية: 12،481.68 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 24،963.36 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 250 جراما عيار 24 في السعودية: 62،408.40 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 124،816.80 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 249،633.59 ريال سعودي

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