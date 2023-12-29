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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يهنيء رشا عبدالعال لتكليفها بتيسير أعمال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى  الأستاذة رشا عبد العال لتكليفها بتيسير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفى(الممتازة) بمصلحة الضرائب المصرية. 

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وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى   رشا عبد العال لهذا المنصب الهام ، مؤكدة أنها أحد النماذج القيادية المتميزة مما أهلها لهذا المنصب ، وأضافت ان هذا التكليف يعد مكتسب جديد للمرأة المصرية واستكمالا لجهود الدولة فى تمكين المرأة من تولى المناصب القيادية.

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