القومي للمرأة يهنيء رشا عبدالعال لتكليفها بتيسير أعمال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الأستاذة رشا عبد العال لتكليفها بتيسير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفى(الممتازة) بمصلحة الضرائب المصرية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى رشا عبد العال لهذا المنصب الهام ، مؤكدة أنها أحد النماذج القيادية المتميزة مما أهلها لهذا المنصب ، وأضافت ان هذا التكليف يعد مكتسب جديد للمرأة المصرية واستكمالا لجهود الدولة فى تمكين المرأة من تولى المناصب القيادية.