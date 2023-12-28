"القومي للمرأة" ينظم ندوتين بعنوان مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة

نظم المجلس ممثلا فى اللجنة التشريعية فعاليات الندوتين التوعويتين بعنوان مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة ( الحماية القانونية واوجة الدعم)، بجامعتى السويس وطنطا.

أشارت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس خلال كلمتها بالندوتين إلى محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ للقضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى جهود المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الالكتروني.

واستعرض الدكتور محمد جمال عطية عضو اللجنة التشريعية بالمجلس البعد الدولى لمناهضة العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية لمناهضته.

وخلال فعاليات الندوة بجامعة السويس استعرضت هالة السباعي مقررة فرع المجلس بمحافظة السويس جهود المجلس وخدماته على مختلف المستويات، فضلا عن دور مكتب شكاوى المراة بالمجلس وتلقيه الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالسيدات.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس على أن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمناهضة العنف ضد المرأة أمر يدعو للفخر والتقدير، فقد خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورها الرابع للحماية بهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

واستعرض الدكتورسعيد حامد عبادي نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جهود الجامعة في خدمة المجتمع ، مشيرا الى إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ، ودعم الجامعة لكافة الأنشطة التي تقوم بها الوحدة

واستعرض مسعد ابو الديار مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة السويس ما قدمته الوحدة من أنشطة خلال الفترة السابقة من ندوات وورش عمل موجهة للطالبات والموظفات بالجامعة منها تناول التطرف ومواجهة الشائعات وندوات أخرى تضمنت التحديات التي تواجهها المرأة العاملة.

وخلال فعاليات الندوة بجامعة طنطا تحدثت الدكتورة صفاء مرعى عن دور المجلس وجهوده لتمكين وحماية المرأة، وتطرقت الى آليات تلقى شكاوى المعنفات ، وإلى الجهود التوعوية التى يقوم بها فرع المجلس فى المحافظة.

فيما أشاد الدكتور محمود فاروق بدور المجلس فى مواجهة العنف ضد المرأة، و ثمن التعاون المثمر بين المجلس وجامعة طنطا، وتطرق الى وحدة مواجهة العنف ضد المرأه التى تم إنشاءها بجامعة طنطا.

وتحدث الدكتور محمد جمال عيسى عن الجانب الدولى والاتفاقية الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة.

واستعرضت الدكتورة راندا الديب الندوة دور وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعه بالتعاون مع المجلس، مؤكدة أنها تضم عدد كبير من المتطوعين من الطلبة بالاضافة الى اساتذة الجامعة والذين اسهموا فى تعظيم دور الوحدة.

وتناول اللقاء عرض فيلم قصير عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات.