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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم رحلة مجانية للأهرامات لطلاب الإعدادية بالأسمرات

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حى الأسمرات، نظم المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار رحلة مجانية إلى منطقة الأهرامات استهدفت ما يقرب من ٦٠  من الطلاب المتميزين والمتفوقين بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة تحيا مصر ٢ بحى الأسمرات.

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القومي للمرأة ينظم ندوة حول مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة بجامعة الفيوم

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القومي للمرأة ينظم يومًا تعريفيًا حول "الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث"

جاءت الرحلة  فى إطار حرص المجلس على منح الطلاب المتفوقين العديد من الحوافز التشجيعية لتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق، وتعزيز قيم الانتماء الى الوطن وتعريفهم بالمعالم السياحية بالدولة.

وقد عبر الطلاب عن بالغ سعادتهم بالرحلة وتمنياتهم بتكرارها للتعرف على المزيد من المعالم السياحية بمصر.

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الجريدة الورقية