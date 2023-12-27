القومي للمرأة ينظم رحلة مجانية للأهرامات لطلاب الإعدادية بالأسمرات

فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حى الأسمرات، نظم المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار رحلة مجانية إلى منطقة الأهرامات استهدفت ما يقرب من ٦٠ من الطلاب المتميزين والمتفوقين بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة تحيا مصر ٢ بحى الأسمرات.

جاءت الرحلة فى إطار حرص المجلس على منح الطلاب المتفوقين العديد من الحوافز التشجيعية لتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق، وتعزيز قيم الانتماء الى الوطن وتعريفهم بالمعالم السياحية بالدولة.

وقد عبر الطلاب عن بالغ سعادتهم بالرحلة وتمنياتهم بتكرارها للتعرف على المزيد من المعالم السياحية بمصر.